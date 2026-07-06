पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

आरोप

सीमा पार से युद्ध छेड़ने का आरोप

NIA के मुताबिक, सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार साजिश रचने से संबंधित आरोप भी लगाए गए हैं। एजेंसी ने पूरक आरोपपत्र दायर 1,597 पृष्ठों के मूल आरोपपत्र के विस्तार के रूप में दायर किया है। NIA द्वारा वैज्ञानिक जांच और जमीनी परीक्षण के माध्यम से जुटाए गए सबूतों का विवरण है।