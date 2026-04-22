यासीन मलिक ने कश्मीर अलगाववाद बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से की थी मुलाकात

सुनवाई

भारतीय प्रधानमंत्रियों से मुलाकात से उसके अपराध कम नहीं होते

NIA ने हलफनामे में कहा, "यासिन मलिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पाकिस्तानी सीनेटर और मुख्यमंत्रियों के संपर्क में था, जिससे वह भारत के खिलाफ अफवाह और अलगाववादी एजेंडा बढ़ा रहा था।" एजेंसी ने कहा कि मलिक को भारतीय प्रधानमंत्रियों द्वारा बुलाया जाना उसके आतंकी मामले से अलग है और ये तर्क उसे बेगुनाह नहीं बनाते। एजेंसी ने तर्क दिया कि राजनेताओं का मात्र उल्लेख इस तथ्य को नहीं नकार सकता कि मलिक के लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध नहीं थे।