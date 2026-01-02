न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र भेजा, जानिए क्या लिखा

न्यूयॉर्क के मेयर का उमर खालिद को पत्र

लेखन गजेंद्र 12:58 pm Jan 02, 202612:58 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पत्र भेजा है। मेयर ने यह हस्तलिखित संदेश खालिद के माता-पिता को दिसंबर 2025 में उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दिया था। पत्र की एक तस्वीर खालिद की सहयोगी बुनोज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स गुरुवार को साझा की थी और उसी दिन ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली है।