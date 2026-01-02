LOADING...
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र भेजा, जानिए क्या लिखा
न्यूयॉर्क के मेयर का उमर खालिद को पत्र

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र भेजा, जानिए क्या लिखा

लेखन गजेंद्र
Jan 02, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पत्र भेजा है। मेयर ने यह हस्तलिखित संदेश खालिद के माता-पिता को दिसंबर 2025 में उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दिया था। पत्र की एक तस्वीर खालिद की सहयोगी बुनोज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स गुरुवार को साझा की थी और उसी दिन ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली है।

पत्र

पत्र में क्या लिखा है?

पत्र में ममदानी ने 3 लाइन लिखकर अपने हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा है, "प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट के बारे में आपके शब्दों और इसे अपने ऊपर हावी न होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूं। आपके माता-पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं।" लाहिड़ी ने बताया कि खालिद की मां साहिबा खानम और पिता सैयद कासिम रसूल इलियास एक पारिवारिक शादी से पहले अपनी बेटी से मिलने अमेरिका गए थे।

दबाव

अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने भारतीय राजदूत को पत्र लिखा

इस बीच, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जेम्स पी मैकगवर्न ने भारत के अमेरिकी राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को पत्र लिखकर दिल्ली दंगे के आरोपित लोगों की मुकदमे से पहले की हिरासत अवधि पर चिंता जताई है। पत्र में मैकगवर्न ने खालिद का जिक्र करते हुए कहा कि मानवाधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों ने जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि मानवाधिकार संगठनों की स्वतंत्र जांच में खालिद को आतंकवादी गतिविधि से जोड़ने वाले कोई सबूत नहीं मिले।

ट्विटर पोस्ट

उमर खालिद को ममदानी का पत्र

