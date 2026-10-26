राष्ट्रपति भवन के पास गृह और वित्त मंत्रालय वाले नॉर्थ ब्लॉक की इमारत से उठा धुआं 

एकनाथ शिंदे की शिवसेना से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर धुएं की तस्वीर साझा कर लिखा, 'मैंने संसद जाते समय मैंने नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से घना धुआं उठते देखा। ऐसा लगता है कि वहां आग लगी है। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे और आपातकालीन सेवाएं तेजी से कार्रवाई कर रही होंगी।'

रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक में वित्त और गृह के अलावा कुछ अन्य दफ्तर भी हैं, जिन्हें अब कर्तव्य भवन में स्थानांतरित किया जाना है।