नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत दौरे पर आएंगे, मोदी के साथ अयोध्या-जनकपुर ट्रेन को रवाना करेंगे

अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है। सीतामढ़ी और जनकपुर धाम रामायण परंपरा में सीता से जुड़े बताए जाते हैं। नेपाल को सीता का मायका बताया जाता है।

यह ट्रेन अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के बीच लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रास्ते में यह अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, बिहार में नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शिशो, मधुबनी, जयनगर से होकर जनकपुर धाम तक जाएगी।

ट्रेन हर सोमवार को अयोध्या कैंट से चलेगी। वापसी हर शनिवार को होगी।