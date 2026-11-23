नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और मोदी के बीच राष्ट्रपति भवन में मुलाकात

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, इन मुद्दों पर होगी बातचीत

लेखन गजेंद्र 10:46 am Nov 23, 202610:46 am

क्या है खबर?

भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात होगी। यह बातचीत इसलिए खास है क्योंकि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद शाह का यह पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा है और इसके लिए उन्होंने नेपाली पंरपरा को बनाए रखते हुए भारत को चुना है। दोनों नेता ऊर्जा, हाइड्रोपावर, रेलवे, ट्रेड, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा कर सकते हैं।