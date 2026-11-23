नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक, इन मुद्दों पर होगी बातचीत
क्या है खबर?
भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात होगी। यह बातचीत इसलिए खास है क्योंकि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद शाह का यह पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा है और इसके लिए उन्होंने नेपाली पंरपरा को बनाए रखते हुए भारत को चुना है। दोनों नेता ऊर्जा, हाइड्रोपावर, रेलवे, ट्रेड, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा कर सकते हैं।
बातचीत
आपसी फायदे वाली घोषणाओं की संभावना
दोनों के बीच आज बातचीत में आपसी फायदे वाले क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
ऊर्जा सहयोग चर्चा का प्रमुख बिंदु हो सकता है, जिसमें दोनों देशों से सीमा पार बिजली ट्रेड और हाइड्रोपावर डेवलपमेंट को बढ़ाने के तरीके खोजने की उम्मीद है।
भारत और नेपाल के बीच एक लंबे समय का पावर ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट तक बिजली आयात की जाएगी।
समझौता
भारत ले रहा नेपाल से बिजली
भारत अभी अपने पड़ोसी देश से हर साल लगभग 1,200 मेगावाट बिजली आयात करता है। नेपाल नवंबर 2024 से भारतीय ग्रिड के जरिए बांग्लादेश को बिजली भेज रहा है।
भारतीय कंपनियां नेपाल में कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में शामिल हैं, जिसमें 900 मेगावाट का अरुण-3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो अभी बन रहा है।
दोनों पक्षों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता और उन परियोजना में निवेश पर चर्चा होगी, जो नेपाल की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
रेल संपर्क
दोनों देशों के बीच बढ़ेगा रेल संपर्क
दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। अभी प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू रेलवे लिंक उन परियोजनाओं में से एक है जिन पर दोनों देश विचार कर रहे हैं।
सोमवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुरधाम से जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का मोदी और शाह दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।
यह ट्रेन हफ्ते में एक बार अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के बीच चलेगी। करीब 604 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 19 घंटे लगेंगे।
व्यापार
दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, ट्रांजिट और निवेश सहयोगी है, जबकि नेपाल को भारतीय बाजार में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलता है।
दौरे के दौरान नेपाल-भारत बिजनेस फोरम भी तय है, जिसका मकसद नेपाल में भारतीय निवेश को अट्रैक्ट करना और दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधि को सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात डेस्टिनेशन भी है, जो देश के सामान के निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
सहायता
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सहायता
दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान होने की भी उम्मीद है।
सोमवार को प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में कई तरह की साझा प्राथमिकताओं पर बात होगी।
दोनों पक्षों के बीच संपर्क और ऊर्जा सहयोग में पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने और आने वाली परियोजनाओं की नींव रखने की भी उम्मीद है।
सीमा
सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी बात
भारत-नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है।
भारत ने ये इलाके उत्तराखंड के बताए हैं। मई में जब शाह ने सीमा विवाद सुलझाने में चीन-ब्रिटेन को शामिल करने की बात कही, तो रिश्तों में कुछ अनबन दिखी थी।
नई दिल्ली ने तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार कर दिया और कहा कि दोनों देशों के पास सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए एक द्विपक्षीय सिस्टम है।
ट्विटर पोस्ट
राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री बालेन का स्वागत
Nepal PM Balen Shah given a ceremonial reception at the forecourt of Rashtrapati Bhawan this morning. Meets PM Modi. pic.twitter.com/PKtlOWhVGf— Sidhant Sibal (@sidhant) November 23, 2026