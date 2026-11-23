प्रधानमंत्री मोदी और बालेन शाह ने द्विपक्षीय बातचीत की, इन मुद्दों पर बनी सहमति
क्या है खबर?
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह के साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बातचीत की। द्विपक्षीय बातचीत के बाद मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते की जानकारी दी। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। मुलाकात से पहले शाह ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उससे पहले ने राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मुलाकात
सरयू-कमला एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने एकसाथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या कैंट को नेपाल में जनकपुर धाम से जोड़ने वाली नई साप्ताहिक सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहे। उन्होंने भारत-नेपाल के बीच आस्था, नदी, पारिवारिक रिश्ता बताया और पारंपरिक रोटी-बेटी संबंध पर जोर दिया।
यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन 19 घंटे में 604 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या से नेपाल पहुंचेगी।
बैठक
24,000 करोड़ रुपये का विकास सहयोग पैकेज
मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल पड़ोस का नहीं, बल्कि अपनेपन और अटूट विश्वास का रिश्ता है।
उन्होंने कहा कि हमारी खुशियां और हमारी चुनौतियां साझी हैं, हम एक-दूसरे की प्रगति में साथी हैं, और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना जताते हुए 24,000 करोड़ नेपाल रुपये विकास सहयोग पैकेज की घोषणा की।
घोषणा
नेपाल के बिना हमारे राम और धाम अधूरे- मोदी
मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था, संस्कृति, गहरे और लोगों के बीच धागों से बुने हैं।
उन्होंने 2018 में जनकपुर में दिए भाषण को याद कर कहा कि "नेपाल के बिना हमारे धाम और हमारे राम अधूरे हैं।"
मोदी ने कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस से पवित्र रिश्ते को एक नया आयाम दे रहे हैं, आगे लुम्बिनी और बोधगया सहित दोनों देशों के बौद्ध और शिव-शक्ति से जुड़े पवित्र स्थलों के बीच संपर्क बढ़ाया जाएगा।
शिलान्यास
एकीकृत चेकपोस्ट का शिलान्यास
सोमवार को उत्तराखंड और नेपाल के बीच, धारचूला सड़क पुल का उद्घाटन और बनबसा में एकीकृत चेक पोस्ट का शिलान्यास किया गया।
नेपाल की ओर दोधारा-चांदनी एकीकृत चेक पोस्ट का काम भी बढ़ाने पर सहमति दी गई। इससे उत्तराखंड-नेपाल के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही सुविधाजनक होगी।
बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों और नेपाल के बीच सड़क, रेल और सीमा संपर्क की परियोजना को भी गति दी जाएगी।
नेपाल को कांडला और पारादीप पोर्ट की सुविधा दी जाएगी।
लोकार्पण
संयुक्त विजन दस्तावेज जारी
प्रधानमंत्री मोदी ने लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना का शिलान्यास और अरुण-3 को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।
आज मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन के दूसरे चरण का लोकार्पण और झापा पेट्रोलियम टर्मिनल का शिलान्यास किया गया।
दोनों देशों ने एक संयुक्त विजन दस्तावेज किया गया, जो 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' के अपने-अपने संकल्पों को मिलकर साकार करने का ब्लू प्रिंट है।
युवा
युवाओं के लिए खुलेंगे दरवाजे
भारत नेपाल में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर, इनोवेशन हब, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक ऑफशोर कैपस स्थापित करेगा।
नेपाली छात्रों के लिए कानून और तकनीक में छात्रवृत्ति के अवसर बढ़ाए जाएंगे और खाद्य प्रसंस्करण के लिए नेपाल में कृषि-औद्योगिक पार्क विकसित होगा।
मोदी ने अपील की कि भारत और नेपाल के युवा क्रिएटर मिलकर अपनी साझा विरासत को नए माध्यमों से दुनिया तक पहुंचाएं।
भारत नेपाल में बुनियादी ढांचा विकास और क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में सहयोग देगा।
ट्विटर पोस्ट
नेपाल भारत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस
India-Nepal : Exchange of MoUs and Press Statements— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 23, 2026
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