मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था, संस्कृति, गहरे और लोगों के बीच धागों से बुने हैं।

उन्होंने 2018 में जनकपुर में दिए भाषण को याद कर कहा कि "नेपाल के बिना हमारे धाम और हमारे राम अधूरे हैं।"

मोदी ने कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस से पवित्र रिश्ते को एक नया आयाम दे रहे हैं, आगे लुम्बिनी और बोधगया सहित दोनों देशों के बौद्ध और शिव-शक्ति से जुड़े पवित्र स्थलों के बीच संपर्क बढ़ाया जाएगा।