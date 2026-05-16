NEET-UG 2026 पेपर लीक: CBI की गिरफ्त में आया भाजपा कार्यकर्ता और उसका परिवार

सीकर कोचिंग सेंटर मामले में बिवाल परिवार की जांच

जांच एजेंसियां अब बिवाल परिवार के सीकर के कोचिंग सेंटरों से संबंधों की जांच कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पिछले रिकॉर्ड औसत होने के बावजूद इस बार उनके अंक असामान्य रूप से बहुत ज्यादा आए हैं। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा लीक हुआ हो। इस बीच, कुछ संदिग्ध अभी भी लापता हैं। CBI की टीमें लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही हैं, ताकि यह पता चल सके कि यह घोटाला कितना गहरा है और इसमें कितने और लोग शामिल हैं।