NEET-UG 2026 पेपर लीक: CBI की गिरफ्त में आया भाजपा कार्यकर्ता और उसका परिवार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में भाजपा कार्यकर्ता दिनेश बिवाल, उनके भाई मांगीलाल और भतीजे विकास को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं ने बताया कि हरियाणा के रहने वाले यश यादव ने टेलीग्राम पर इस लीक पेपर को शेयर किया था। मांगीलाल पर आरोप है कि उन्होंने परिवार के सदस्यों के लिए इस लीक पेपर की प्रतियां छापी थीं, जिन्होंने 3 मई को यह परीक्षा दी थी।
सीकर कोचिंग सेंटर मामले में बिवाल परिवार की जांच
जांच एजेंसियां अब बिवाल परिवार के सीकर के कोचिंग सेंटरों से संबंधों की जांच कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पिछले रिकॉर्ड औसत होने के बावजूद इस बार उनके अंक असामान्य रूप से बहुत ज्यादा आए हैं। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा लीक हुआ हो। इस बीच, कुछ संदिग्ध अभी भी लापता हैं। CBI की टीमें लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही हैं, ताकि यह पता चल सके कि यह घोटाला कितना गहरा है और इसमें कितने और लोग शामिल हैं।