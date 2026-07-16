NEET-UG पेपर लीक में खुलासा; लातूर कोचिंग संचालक ने खरीदा प्रश्न-पत्र, 136 में 111 सवाल मिले

मोटेगांवकर लातूर में रेनुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (RCC) चलाते हैं। उनका 'मोटेगांवकर सर RCC' नामक यूट्यूब चैनल भी है, जिसके 1.6 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

CBI के मुताबिक, मोटेगांवकर को 3 मई को होने वाली NEET-UG परीक्षा से पहले 23 अप्रैल को लीक प्रश्नपत्र मिले थे।

मोटेगांवकर पहले मामूली पार्ट-टाइम टीचर थे, जबकि आज 1,500 करोड़ रुपये के मालिक हैं।

उनकी कोचिंग से NEET-2025 में 19 छात्रों का AIIMS में चयन हुआ था, जो उनकी पुरानी सांठ-गांठ को बताता है।