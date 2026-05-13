NEET पेपर लीक पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कहा- NEET को खत्म किया जाए

बयान

क्या बोले विजय?

विजय ने कहा, "NEET रद्द होने से देशभर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों की उम्मीद टूटी है। यह पहली बार नहीं, जब NEET से समझौता हुआ है। 2024 में, पेपर लीक हुआ था। तब 6 राज्यों में FIR और CBI को जांच मिली थीं।" विजय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने ISRO के पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समिति बनाई थी, जिन्होंने 95 सिफारिशें दीं, फिर भी पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हुई।