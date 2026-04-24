NCERT का बड़ा बदलाव: 'गणित मंजरी' में अब इतिहास बताएगा गणित का जादू देश Apr 24, 2026

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9 के लिए 'गणित मंजरी' नाम की एक नई किताब जारी की है, जिसमें गणित के इतिहास को भी शामिल किया गया है। यह कोई साधारण पाठ्यपुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें गणित के पुराने सिद्धांतों को भारत के गणितीय इतिहास की कहानियों के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया है। इसमें वेदांग ज्योतिष और सिंधु-सरस्वती सभ्यता से जुड़े ज्ञान को भी शामिल किया गया है, जिससे छात्रों की समस्या सुलझाने की क्षमता और मजबूत हो सके।