TCS से जुड़ी BPO में यौन उत्पीड़न-धर्म बदलने के आरोप, NIA-ATS भी जांच में शामिल
नासिक में TCS से जुड़ी एक BPO इस वक्त सुर्खियों में आ गई है। यहाँ काम करने वाली 23 साल की एक कर्मचारी ने अपने सहकर्मी, दानिश शेख पर यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है।
पुलिस ने 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच नौ FIR दर्ज कीं। इनमें दानिश शेख, टेली-कॉलर निदा खान, मैनेजर और कुछ अन्य लोग शामिल हैं।
अब तक आठ में से सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
NIA और ATS भी जांच में शामिल
इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मिलने के बाद नाशिक पुलिस ने NIA और ATS को जांच में शामिल किया है, ताकि मामले की गहराई से पड़ताल की जा सके।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 17 अप्रैल को इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच का ऐलान किया। वहीं, टीसीएस ने भी स्वतंत्र जांच के लिए डेलॉइट और ट्राइलीगल जैसी नामी कंपनियों को बुलाया है।
टीसीएस के सीईओ के कृत्तिवासन ने बताया कि शुरुआती समीक्षा में किसी भी आधिकारिक चैनल के माध्यम से पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी।
यह मामला अब नाशिक की अदालत में विचाराधीन है;