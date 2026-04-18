TCS से जुड़ी BPO में यौन उत्पीड़न-धर्म बदलने के आरोप, NIA-ATS भी जांच में शामिल

NIA और ATS भी जांच में शामिल

इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मिलने के बाद नाशिक पुलिस ने NIA और ATS को जांच में शामिल किया है, ताकि मामले की गहराई से पड़ताल की जा सके।

टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 17 अप्रैल को इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच का ऐलान किया। वहीं, टीसीएस ने भी स्वतंत्र जांच के लिए डेलॉइट और ट्राइलीगल जैसी नामी कंपनियों को बुलाया है।

टीसीएस के सीईओ के कृत्तिवासन ने बताया कि शुरुआती समीक्षा में किसी भी आधिकारिक चैनल के माध्यम से पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी।

यह मामला अब नाशिक की अदालत में विचाराधीन है;