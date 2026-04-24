TCS नासिक मामला: आरोपी के घर से पीड़ितों के आधार-पैन और कपड़े बरामद, 7 गिरफ्तार
नासिक से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने उत्पीड़न के आरोपी दानिश शेख के घर से कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद की हैं। दानिश TCS का कर्मचारी है।
पुलिस को उसके घर से पीड़ितों के आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ-साथ उनके कपड़े और कुछ निजी सामान भी मिले हैं। यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है, जब TCS में कार्यस्थल पर उत्पीड़न के इस मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है।
TCS जांच में 7 कर्मचारी गिरफ्तार
इस मामले में कई महिलाओं ने दानिश शेख और अन्य कर्मचारियों पर अश्लील मैसेज भेजने, आपत्तिजनक वाई-फाई पासवर्ड का इस्तेमाल करने और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
एक पीड़ित महिला का तो यह भी कहना है कि शेख ने उससे अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाकर उसे धोखा दिया। शेख की बहन निदा खान पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उस पर धार्मिक अपमान करने और पीड़िता को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप है।
निदा खान फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब तक इस मामले में शेख और HR प्रमुख सहित कुल 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।