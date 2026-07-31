आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री का 'चिप' क्रांति का शंखनाद, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बदलेगा तकदीर

ASIP टेक्नोलॉजीज और दक्षिण कोरिया की APACT कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें 460 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया है। एक बार जब यह प्लांट चालू हो जाएगा, तो यह हर साल लगभग 9.6 करोड़ चिप्स बना सकेगा।

इतना ही नहीं, इससे विशाखापत्तनम में कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और आंध्र प्रदेश को दुनिया के टेक मैप पर अपनी जगह बनाने में भी मदद मिलेगी।