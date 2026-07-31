आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री का 'चिप' क्रांति का शंखनाद, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बदलेगा तकदीर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शनिवार को विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की नींव रखेंगे। इसे ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, और यह भारत की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत देश में ही ज्यादा से ज्यादा टेक कंपोनेंट्स बनाए जा सकें और आयात पर निर्भरता घटे।
ASIP और APACT ने किया 460 करोड़ रुपये का निवेश
ASIP टेक्नोलॉजीज और दक्षिण कोरिया की APACT कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें 460 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया है। एक बार जब यह प्लांट चालू हो जाएगा, तो यह हर साल लगभग 9.6 करोड़ चिप्स बना सकेगा।
इतना ही नहीं, इससे विशाखापत्तनम में कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और आंध्र प्रदेश को दुनिया के टेक मैप पर अपनी जगह बनाने में भी मदद मिलेगी।