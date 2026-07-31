प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को देंगे 17,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे। वे आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई बड़े विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जबकि कर्नाटक के मैसूर में एक नए युवा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में एक एयरपोर्ट, राज्य का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट और हाईवे व बिजली लाइनों का अपग्रेड शामिल है।
भोगपुरम एयरपोर्ट और विशाखापत्तनम सेमीकंडक्टर प्लांट
प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट 5,640 करोड़ रुपये की लागत से बना है और इसकी सालाना 60 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है।
इसके बाद वे विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे। इस फैक्ट्री को दक्षिण कोरिया की APACT के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य हर साल करीब 960 मिलियन चिप्स का उत्पादन करना है।
बिजली की लाइनों और हाईवे को बेहतर बनाने के लिए भी बड़े निवेश की योजना है। बाद में मैसूर पहुंचकर, प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर में एक लाइब्रेरी और ध्यान-योग कक्ष बनाया गया है, जिससे 10,000 से ज्यादा छात्रों और युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।