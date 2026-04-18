ईरान युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी की अहम CCS बैठक, ईंधन-बिजली-खाद की आपूर्ति पर पैनी नजर

मंत्रालय ईंधन, बिजली और खाद की उपलब्धता की जांच कर रहे

विभिन्न मंत्रालय ईंधन, बिजली और किसानों के लिए खाद की उपलब्धता पर लगातार नजर रख रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस वैश्विक संकट के कारण इन ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग मिलकर काम करें ताकि इस संकट का आम जनता पर कोई बुरा असर न हो।