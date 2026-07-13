नागालैंड में असम राइफल्स के वाहन को निशाना बनाकर IED विस्फोट

नागालैंड में असम राइफल्स के वाहन को निशाना बनाकर IED विस्फोट; एक की मौत, 4 घायल

लेखन गजेंद्र 06:24 pm Jul 13, 202606:24 pm

क्या है खबर?

नागालैंड के चुमुकेदिया जिले में घात लगाकर असम राइफल्स के वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 घायल हुए हैं। घटना सुखोवी गांव के पास घटी है। यहां असम राइफल्स का प्रशिक्षण केंद्र है। आशंका है कि वाहन को इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से उड़ाने की कोशिश की गई थी। घटना के समय जवान एक पिकअप ट्रक में यात्रा कर रहे थे। घायल जवानों की हालत भी गंभीर है।