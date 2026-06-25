दिल्ली: बच्ची से बलात्कार-हत्या के आरोपी पर पहले से दर्ज थे 5 आपराधिक मुकदमे

विकसपुरी में बशु कुमार सिंह की गिरफ्तारी

सिंह ने यह जघन्य अपराध छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के कुछ ही घंटों बाद वह फिर से सवारी लेने लगा। पुलिस ने उसे CCTV फुटेज की मदद से खोजा और विकसपुरी से गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त भी वह काम पर ही था। बताया जा रहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस को उस जगह भी ले गया, जहां उसने पीड़ित बच्ची का शव पत्थरों के नीचे छिपाया था। सिंह पर POCSO एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जांच पूरी होने के बाद पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इस पूरे मामले ने कैब ऐप में सुरक्षा जांच के तरीकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।