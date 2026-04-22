मुंबई में भाजपा मंत्री की रैली के कारण ट्रैफिक में फंसी महिला आग बबूला हुई

मुंबई में कैबिनेट मंत्री ने निकाली रैली; ट्रैफिक में फंसी महिला ने फटकारा, कहा- गेट आउट

लेखन गजेंद्र 10:49 am Apr 22, 202610:49 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर निकाली जा रही रैली के कारण ट्रैफिक जाम में फंसी महिला बुरी तरह नाराज हो गई। उसने सड़क पर साक्षात्कार दे रहे जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन को फटकार लगाते हुए रास्ता खाली करने को कहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें लोग महिला की तारीफ कर रहे हैं और मंत्री से भिड़ने के कारण उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं।