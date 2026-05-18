मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक आई सामने

मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक आई सामने

लेखन गजेंद्र 05:52 pm May 18, 202605:52 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सोमवार को सामने आ गई है। रेल मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की एक तस्वीर प्रदर्शित की गई है, जो यह तस्वीर गेट नंबर 4 पर लगाई गई है। डिस्प्ले में ट्रेन के एयरोडायनामिक डिजाइन को दर्शाया गया है। बुलेट ट्रेन केसरिया, सफेद और काले रंग के शेड में दिख रही है, जिसमें आगे की हेडलाइट आंखों जैसी लग रही है।