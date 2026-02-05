मुंबई: मूकबधिर युवती से पिता ने किया दुष्कर्म, गर्भवती हुई; DNA जांच के बाद गिरफ्तार

मुंबई से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कफ परेड पुलिस ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपनी 20 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके बाद युवती गर्भवती भी हो गई। मामला सामने आने पर पुलिस ने भ्रूण की DNA जांच की और संदिग्धों के भी DNA सैंपल लिए। भ्रूण और पिता का DNA सैंपल मैच होने के बाद पिता को गिरफ्तार किया गया है।

मामला पिछले साल सामने आया था मामला पुलिस के अनुसार, यह मामला पिछले साल सितंबर में सामने आया था। तब पीड़िता ने अपनी दादी से पेट में दर्द होने की शिकायत की थी। पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए उसने इशारों में ये बात बताई थी। इसके बाद परिवार के सदस्य युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो करीब 5 महीने की गर्भवती है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और जांच शुरू हुई।

पुलिस पिता ने शिकायत दर्ज करने से किया था मना NDTV के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि शुरू में उन्हें बातचीत में परेशानी हुई, क्योंकि पीड़िता सुन और बोल नहीं सकती थी। इसके बाद पुलिस ने पिता से बात की, जिसने यौन शोषण से जुड़े सवालों के जवाब देने से मना कर दिया और कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करने की भी बात कही। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और पीड़िता की काउंसलिंग की गई। फिर महिला शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार हुई।

Advertisement

DNA पुलिस ने 17 संदिग्धों के DNA सैंपल लिए, पिता का मैच हुआ पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने 17 संदिग्धों के DNA सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। साथ ही भ्रूण का सैंपल भी DNA परीक्षण के लिए भेजा गया। 27 जनवरी, 2026 को आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भ्रूण का DNA पीड़िता के पिता से मेल खाता है। पुलिस ने बताया कि अपराध 21 मार्च से 21 सितंबर, 2025 के बीच हुआ।

Advertisement