मुंबई में प्रदर्शनकारी जेन-Z छात्रों को पुलिस की धमकी

मुंबई: प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिसवाले की धमकी, बोले- पाउडर जेब में डालकर जिंदगी बर्बाद कर देंगे

लेखन गजेंद्र 02:01 pm Jul 23, 202602:01 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद देश के अलग-अलग शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच, मुंबई से आए एक वीडियो ने पुलिस का चेहरा सामने ला दिया है। मुंबई कांग्रेस की ओर से साझा किए गए वीडियो में एक पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों को झूठे ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी देता दिख रहा है। इस हरकत की आलोचना हो रही है और पुलिस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं।