शराब का आरोप, पुलिस हिरासत में लकवा; मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

एक वरिष्ठ अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में ठीक से कार्रवाई की या नहीं। इसमें यह भी जांचा जा रहा है कि क्या पुलिस ने स्ट्रोक के लक्षणों को नशे की हालत समझ लिया और क्या उन्होंने ब्रेथलाइजर टेस्ट नहीं करवाया। इस मामले का पूरा सच कूपर हॉस्पिटल में हुए शरद कदम के ब्लड टेस्ट पर निर्भर करेगा। फिलहाल वह ICU में हैं। अगर उनके खून में शराब नहीं पाई जाती, तो पुलिस को उन पर केस दर्ज करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।