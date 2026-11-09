मुंबई में 25 नवंबर तक रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखों पर रोक, जानिए कारण

आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 9 नवंबर से 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकार क्षेत्र में लागू रहेगा।

आदेश के मुताबिक, रॉकेट और इसी तरह के हवाई पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों का इस्तेमाल मौजूदा कानूनों, संबंधित अधिकारियों के दिए गए निर्देशों और समय-समय पर कोर्ट के दिए गए आदेशों के तहत ही रहेगा।

प्राधिकरण ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और आग हादसे रोकने के लिए रोक जरूरी है