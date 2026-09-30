पिता से लगाव के कारण बेटी ने उनके शव को 4 साल फ्रीजर में रखा

पिता से लगाव था, इसलिए बेटी ने उनके शव को 4 साल फ्रीजर में रखा

लेखन गजेंद्र 11:30 am Sep 30, 202611:30 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने 78 वर्षीय पिता के शव को एक डे-केयर सेंटर में रखा था, जिसका पता लोगों को 4 साल बाद चला। मलाड के कोंकणी पाड़ा में कुरार गांव स्थित डे-केयर सेंटर में शव को फ्रीजर के अंदर रखा गया था। जब आसपास शव की दुर्गंध तेज होने लगी, तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डे-केयर सेंटर काफी समय से बंद था।