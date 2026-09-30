पिता से लगाव था, इसलिए बेटी ने उनके शव को 4 साल फ्रीजर में रखा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने 78 वर्षीय पिता के शव को एक डे-केयर सेंटर में रखा था, जिसका पता लोगों को 4 साल बाद चला। मलाड के कोंकणी पाड़ा में कुरार गांव स्थित डे-केयर सेंटर में शव को फ्रीजर के अंदर रखा गया था। जब आसपास शव की दुर्गंध तेज होने लगी, तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डे-केयर सेंटर काफी समय से बंद था।
शव
बेटा और बेटी ने शव को किया था संरक्षित
मृतक की 40 वर्षीय बेटी अमेरिका में और बेटा मुंबई में रहता है। बेटी को पिता से बेहद लगाव था, इसलिए उसने अपने भाई के साथ मिलकर पिता के शव को संरक्षित किया।
व्यक्ति कैंसर पीड़ित थे, जिनकी मृत्यु 9 जून, 2022 को हार्ट अटैक से हुई थी। दोनों ने शव को संरक्षित करने के लिए डे-केयर लिया, जिसके लिए हर महीने 1.60 लाख रुपये देते थे।
उन्होंने अमेरिका में शव संरक्षित करने वाली संस्था से भी संपर्क किया था।
जांच
3 महीने पहले मुंबई नगर निगम ने सील किया था डे-केयर सेंटर
पुलिस ने बताया कि शव को जिस डे-केयर सेंटर के फ्रीजर में रखा गया था, उसे मुंबई नगर निगम (BMC) ने 3 महीने पहले सील किया था, लेकिन उस समय डे-केयर सेंटर की जांच नहीं की गई।
जब आसपास के लोगों के लिए रोजाना दुर्गंध बढ़ती गई, तब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिन्होंने डे-केयर सेंटर की जांच की तो उसमें फ्रीजर के अंदर शव मिला।
पुलिस का कहना है कि बेटी के पास पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र है।
जांच
क्या शव को पुनर्जीवित करना चाहती थी बेटी?
पुलिस का कहना है कि बेटी पुनर्जन्म में विश्वास करती है और पिता से भी उसे बहुत लगाव था, जिससे संभावना बन रही है कि वह पिता के शव को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही थी।
पुलिस मुंबई के कूपर अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से शव की स्थिति और उसे संरक्षित करने की विधि को समझने के लिए सहायता मांग रही है।
महिला ने भी मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों को नियुक्त किया है।