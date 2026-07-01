मुंबई के चेंबूर में छात्र की मौत पर कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट का आया विवादित बयान

मुंबई: चेंबूर में छात्र की मौत पर मंत्री बोले- पेड़ गिरना इंसान के हाथ में नहीं

लेखन गजेंद्र 06:08 pm Jul 01, 202606:08 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के चंबूर इलाके में मंगलवार को बारिश के बीच एक पेड़ गिरने से हुई छात्र की मौत पर राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का बयान आया है। उन्होंने पेड़ गिरने से हुई बच्चे की मौत से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि पेड़ गिरना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं होता कि पेड़ गिरने वाला है।