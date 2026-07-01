मुंबई: चेंबूर में छात्र की मौत पर मंत्री बोले- पेड़ गिरना इंसान के हाथ में नहीं
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के चंबूर इलाके में मंगलवार को बारिश के बीच एक पेड़ गिरने से हुई छात्र की मौत पर राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का बयान आया है। उन्होंने पेड़ गिरने से हुई बच्चे की मौत से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि पेड़ गिरना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं होता कि पेड़ गिरने वाला है।
बयान
क्या बोले शिरसाट?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट से कैबिनेट मंत्री शिरसाट ने NDTV से कहा, "कल हुई घटना से सभी अवगत हैं। सरकार आज सदन में बयान देने वाली है और निगम को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।" उन्होंने आगे कहा, "एक-आधा पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला है, अब ये थोड़े ही ना पता रहता है।"
बयान
पेड़ का कराते हैं ऑडिट- शिरसाट
उनसे पूछा गया कि इलाके के लोग पेड़ों के ऑडिट न होने के बारे में कह रहे हैं, जिस पर शिरसाट ने कहा, "ऑडिट तो करते हैं। ऐसा नहीं होता। काम पूरा होता रहता है। पेड़ गिरना स्वाभाविक होता है, हो सकता है, कभी हवा तेज आती है, उसे पेड़ गिर जाता है। लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में मैं हमें बेहद दुख है।" मंत्री के बयान को शरद पवार पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड कास्त्रो ने शर्मनाक बताया है।
आरोप
मेयर ने कहा- स्थानीय निकाय ने नजरअंदाज की थी शिकायत
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा हादसे वाले क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई कर दी गई है। मेयर तावडे ने आगे कहा, "स्थानीय प्रशासनिक निकायों ने उस विशेष पेड़ की नाजुक स्थिति के संबंध में निवासियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को नियमित रूप से नजरअंदाज किया है। जिम्मेदार अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। नगरपालिका प्रभावित परिवारों को पूर्ण वित्तीय और भावनात्मक सहायता प्रदान करेगी।" स्थानीय निवासियों ने बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं।
हादसा
स्कूल बस पर गिरा था पेड़
मुंबई के चेंबूर में हेरिटेज प्राइड के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ मंगलवार को बारिश और तेज हवा के कारण अचानक गिर गया। घटना के समय वहां से यूनिवर्सल हाई स्कूल की बस गुजर रही थी, जिस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई। जबकि 10 अन्य छात्र घायल हो गए। बस में 15 छात्र सवार थे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने जर्जर पेड़ को लेकर पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी।