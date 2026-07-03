मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों की वजह से 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों की वजह से 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला

लेखन गजेंद्र 10:13 am Jul 03, 202610:13 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में मानसून की पहली बारिश में मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को पालघर जिले में राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर पर गड्ढे के कारण 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह हादसा 10 से 12 मिनट के अंतराल पर हुआ है। इसमें कई वाहनों के टायर फट गए, तो कई अनियंत्रित हो गए थे। हालांकि, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।