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मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों की वजह से 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला
मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों की वजह से 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों की वजह से 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला

लेखन गजेंद्र
Jul 03, 2026
10:13 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में मानसून की पहली बारिश में मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को पालघर जिले में राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर पर गड्ढे के कारण 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह हादसा 10 से 12 मिनट के अंतराल पर हुआ है। इसमें कई वाहनों के टायर फट गए, तो कई अनियंत्रित हो गए थे। हालांकि, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

हादसा

हादसों के कारण यातायात हुआ बाधित

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुजरात से मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर दहानू तालुका में महालक्ष्मी मंदिर के पास फ्लाईओवर पर यह घटना घटी है। वाहन चालकों ने बताया कि सड़क की हालत बेहद खराब थी, क्षतिग्रस्त हिस्से में कंक्रीट से लोहे की छड़ें बाहर निकली हुई थीं, जिससे टायर फट गए और कुछ वाहन चालक तो बाल-बाल बच गए। घटना के बाद सड़क पर कई वाहनों को टायर बदलते देखा गया, जिससे यातायात भी बाधित हुआ।

परियोजना

परियोजना पर खर्च हुए हैं 620 करोड़ रुपये

NDTV प्रॉफिट के मुताबिक, राजमार्ग को विकसित करने पर 'व्हाइट टॉपिंग' परियोजना के 620 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है, इसके बावजूद, सड़क की स्थिति सवालों के घेरे में आ गई है। मार्ग पर फ्लाईओवर और पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अलग-अलग ठेकेदारों नियुक्त थे। व्हाइट टॉपिंग सड़क पुनर्निर्माण की एक तकनीक है जिसमें सड़क की मजबूती और उसकी आयु बढ़ाने के लिए मौजूदा डामर की सतह पर कंक्रीट की एक परत बिछाई जाती है।

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