मुंबई में भारी बारिश के बीच साकीनाका में 60 वर्षीय व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरा

मुंबई में भारी बारिश के बीच साकीनाका में 60 वर्षीय व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरा, मौत

लेखन गजेंद्र 03:39 pm Jul 02, 202603:39 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बीच बड़ी घटना सामने आई है। यहां के साकीनाका इलाके में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। घटना दोपहर साढ़े 12 बजे खैरानी रोड पर घटी है, जो अंधेरी-साकीनाका और जोगेश्वरी के पश्चिमी उपनगरों को कुर्ला-घाटकोपर के केंद्र से जोड़ती है। मृतक यादव नगर निवासी असलम इसाक शेख हैं। घटना के बाद बचाव दल के कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका।