केतन अग्रवाल की मौत का मजाक बनाने वाली दंत चिकित्सक ने मांगी माफी, जानिए क्या कहा

नाराजगी

सोशल मीडिया पर जनता की नाराजगी के बाद मांगी माफी

डॉ सोनी ने यह माफी तब मांगी, जब उनको ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स एसोसिएशन (AIDSA) ने कोषाध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया और उनकी सदस्यता 5 साल के लिए रद्द कर दी। सोशल मीडिया पर भी डॉ सोनी को काफी बुरा-भला कहा गया और ट्रोल किया गया। सोनी के चरित्र को लेकर भी लोगों ने टिप्पणी की। सोनी ने अपने वीडियो में बताया कि केतन वाला वीडियो सामने आने के बाद लोग उनको बदनाम कर रहे हैं।