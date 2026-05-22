माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने के बाद उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने के बाद उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों की मौत

लेखन गजेंद्र 01:26 pm May 22, 202601:26 pm

क्या है खबर?

दुनिया की सबसे ऊंची चोंटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 2 भारतीय पर्वतारोहियों की नीचे उतरते समय थकान से मौत हो गई। नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि भंडारी ने शुक्रवार को बताया कि दोनों पर्वतारोहियों की पहचान अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे के रूप में हुई है। भंडारी ने बताया कि दोनों पर्वतारोही शिखर से नीचे आते समय बुरी तरह थक गए थे और उनके गाइडों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद नहीं बचाया जा सका।