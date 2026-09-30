इस साल मानसून में 13 प्रतिशत कम हुई बारिश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इस साल मानसून में 13 प्रतिशत कम हुई बारिश, 2001 के बाद चौथी बार सबसे कम

लेखन गजेंद्र 08:17 pm Sep 30, 202608:17 pm

क्या है खबर?

भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है, लेकिन इस बार इसने सबसे कमजोर मानसून के तौर पर खुद को साबित किया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 2026 के मानसून में 13 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जो वर्ष 2001 के बाद चौथी बार सबसे कम वर्षा वाला साल बना है। मौसम विभाग की मानें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 38 प्रतिशत हिस्से यानी 282 जिलों में कम वर्षा हुई है।