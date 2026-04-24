भारत में समय से पहले आ रहा मानसून, इस दिन से शुरू होगी बारिश।

मानसून अंडमान, निकोबार और केरल पहुंच सकता है

अनुमान के मुताबिक, मानसून 18 से 25 मई के बीच अंडमान और निकोबार द्वीपों पर पहुंच सकता है। इसके बाद, 25 मई से 1 जून के बीच केरल में बारिश होने की संभावना है।

समुद्र में बन रही अनुकूल परिस्थितियों के चलते ऐसा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह समय से पहले होने वाली बारिश उन किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, जो अब अपनी खेती-बाडी शुरू करने की तैयारी में हैं। इससे दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बारिश की मात्रा हर जगह एक जैसी नहीं होगी, और यह स्थानीय मौसम पर निर्भर करेगी।