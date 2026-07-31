मानसून ने पकड़ी रफ्तार, पर उत्तर भारत अभी भी सूखा
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पूरे भारत में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। मध्य भारत में बना एक मौसमी सिस्टम जल्द ही कई राज्यों में भारी बारिश लाने वाला है। हालांकि, उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। आसमान में बादल छाए होने के बावजूद, इन क्षेत्रों में बारिश की यह कमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
भारत का मानसून सामान्य से 14 प्रतिशत कम
4 जून से अब तक पूरे देश में सामान्य से 14 प्रतिशत कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में तो बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है, जहां यह कमी 43 प्रतिशत तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में भी बारिश की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है।
मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन राज्यों में बारिश कम हुई है, उन्हें सामान्य स्तर पर पहुंचने के लिए मानसून का लगातार सक्रिय रहना बेहद जरूरी है।