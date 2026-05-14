अंडमान और निकोबार में 16 मई को पहुंचेगा मानसून, जानिए आपके राज्य में कब बरसेंगे बादल

गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बार मानसून की बारिश थोड़ी जल्दी राहत दे सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून 16 मई को दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 16 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश शुरू होती है तो मानसून 25 से 30 मई तक केरलम में प्रवेश कर सकता है।

मानसून जून के अंतिम सप्ताह में मानसून पूर्व बारिश का दिखेगा असर विशेषज्ञों के मुताबिक, अंडमान और निकोबार मानसून पहुंचने पर अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में बंटता है। ऐसे में अरब सागर शाखा अगर 30 मई तक केरलम में बारिश शुरू करता है तो यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समय से पहले पहुंचेगा। हालांकि, दक्षिण के राज्यों में मानसून पूर्व बारिश शुरू हो गई है। इन इलाकों में 17 मई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

बारिश उत्तर प्रदेश और बिहार में कब पहुंचेगा मानसून अंडमान और निकोबार से निकलकर बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक 15 जुलाई तक फैल जाती है। IMD के मुताबिक, पूर्वोत्तर भारत में 13 से 19 मई तक भारी बारिश होगी, जो मानसून पूर्व बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहां भी 25 मई तक मानसून आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक 28 जून से 1 जुलाई तक मानसून पहुंच सकता है।

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