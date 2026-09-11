विजय माल्या से 15,000 करोड़ रुपये की वसूली से बंद नहीं होगा मनी लॉन्ड्रिंग मामला- ED

यह मामला तब सामने आया जब विजय माल्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रहे पुराने मामलों को बंद करने की मांग की थी।

माल्या के वकीलों का दावा था कि उनके मुवक्किल की दीवानी देनदारियां पूरी तरह से चुकता हो चुकी हैं।

वकीलों के अनुसार, SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने ब्याज सहित मूल 6,203 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले अब तक लगभग 15,000 करोड़ की वसूली कर ली है।