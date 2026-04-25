मोहन भागवत बोले- राम मंदिर से भारत बनेगा विश्व गुरु, अपनी परंपराओं पर अडिग रहो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भारत दुर्गा शक्ति स्थल मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम में देश के लोगों से कहा कि वे इसकी क्षमता पर भरोसा रखें और भविष्य को लेकर मन में कोई संदेह न पालें।
उन्होंने इसी भरोसे को राम मंदिर के निर्माण से जोड़ा। भागवत ने कहा कि अगर भारत आत्मविश्वास से भरा रहेगा, तो वह दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है।
भागवत ने परंपराओं पर जोर दिया, नेताओं ने मंदिर की सराहना की
भागवत ने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि हमें पश्चिमी संस्कृति की नकल करने के बजाय अपनी भारतीय परंपराओं को अपनाना चाहिए। इस नए मंदिर का मकसद राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देना है।
इस मौके पर राजनीतिक नेताओं में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी ने इस मंदिर को 'शक्ति की मूर्ति' बताया और कहा कि यह 'एक नई चेतना जगाएगा'। आध्यात्मिक नेताओं ने समाज में एकता, राम राज्य, अखंड भारत और सामाजिक कार्यों पर भी अपने विचार रखे।