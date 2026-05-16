प्रधानमंत्री मोदी की गंभीर चेतावनी, कहा- यह दुनिया के लिए है संकटों का दशक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा कि मौजूदा दशक दुनिया के लिए संकटों भरा दशक बन रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बाद की समस्याओं, युद्धों और ऊर्जा की कमी जैसे कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने आगाह किया कि ये संकट वर्षों की तरक्की को मिटा सकते हैं और बहुत से लोगों को दोबारा गरीबी की ओर धकेल सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और नीदरलैंड मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक, एक स्थिर दुनिया के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से भारत की प्रगति का जश्न मनाया
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से भारत की प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है और नवाचार, विनिर्माण तथा हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय मूल के उन लोगों की भी तारीफ की, जो विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की पूर्व महिला हॉकी कोच सियोर्ड मारिजन का भी उल्लेख किया और कहा कि भारतीय महिला हॉकी को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है।