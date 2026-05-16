प्रधानमंत्री मोदी की गंभीर चेतावनी, कहा- यह दुनिया के लिए है संकटों का दशक देश May 16, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा कि मौजूदा दशक दुनिया के लिए संकटों भरा दशक बन रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बाद की समस्याओं, युद्धों और ऊर्जा की कमी जैसे कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने आगाह किया कि ये संकट वर्षों की तरक्की को मिटा सकते हैं और बहुत से लोगों को दोबारा गरीबी की ओर धकेल सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और नीदरलैंड मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक, एक स्थिर दुनिया के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है।