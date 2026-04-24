MMRDA बनने जा रहा एशिया का सबसे बड़ा जमीन मालिक
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) अब एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह अथॉरिटी एशिया की सबसे बड़ी जमीन मालिक बन जाएगी, जिसके पास कुल 83,000 एकड़ जमीन होगी। 2,576 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के निवेश और बड़े कर्ज के बूते, MMRDA मुंबई के शहरी विकास को तेज रफ्तार देना चाहता है। खासकर 'थर्ड मुंबई' जैसे नए विकसित हो रहे इलाकों में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें और शहर में जीवन सबके लिए आसान हो, इसी मकसद से यह काम किया जा रहा है।
MMRDA कर रहा कनेक्टिविटी का विस्तार
MMRDA शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें नई मेट्रो लाइनें तैयार करना शामिल है, जैसे लाइन 9 और लाइन 4, 2बी और 5 के कुछ हिस्से।
इसके साथ ही, मोनोरेल को भी जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। ठाणे-बोरीवली दोहरी सुरंग जैसे प्रोजेक्ट भी आने वाले समय में हकीकत बनेंगे। इन सबका मुख्य मकसद यह है कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाहर भी लोगों को बड़े और आरामदायक घर मिल सकें। साथ ही, इन सभी नए आवासीय क्षेत्रों को तेज और सुविधाजनक परिवहन से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों का हर दिन का सफर आसान हो।