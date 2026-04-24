MMRDA बनने जा रहा एशिया का सबसे बड़ा जमीन मालिक

MMRDA कर रहा कनेक्टिविटी का विस्तार

MMRDA शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें नई मेट्रो लाइनें तैयार करना शामिल है, जैसे लाइन 9 और लाइन 4, 2बी और 5 के कुछ हिस्से।

इसके साथ ही, मोनोरेल को भी जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। ठाणे-बोरीवली दोहरी सुरंग जैसे प्रोजेक्ट भी आने वाले समय में हकीकत बनेंगे। इन सबका मुख्य मकसद यह है कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाहर भी लोगों को बड़े और आरामदायक घर मिल सकें। साथ ही, इन सभी नए आवासीय क्षेत्रों को तेज और सुविधाजनक परिवहन से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों का हर दिन का सफर आसान हो।