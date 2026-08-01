PoK में 30 से ज्यादा मौतें, धर्मगुरु मीरवाइज ने की न्याय और जांच की मांग

श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों के नेताओं से सीधे बातचीत करने को भी कहा।

मीरवाइज ने जोर देकर कहा कि सभी के लिए न्याय और बराबरी का व्यवहार, जिसमें कश्मीर के शरणार्थी भी शामिल हैं, सच्ची शांति के लिए बेहद जरूरी है।

मीरवाइज ने दोनों ओर से जान गंवाने पर गहरा दुख भी जाहिर किया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ के लोग एक साझा इतिहास और गरिमापूर्ण जीवन की उम्मीदें रखते हैं।