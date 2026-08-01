PoK में 30 से ज्यादा मौतें, धर्मगुरु मीरवाइज ने की न्याय और जांच की मांग
कश्मीर के शीर्ष धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हालिया झड़पों में कम से कम 30 लोगों की मौत होने के बाद पूरी जांच की मांग की है। यह हिंसा तब भड़की, जब सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
मीरवाइज ने संयम और न्याय की अपील की
श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों के नेताओं से सीधे बातचीत करने को भी कहा।
मीरवाइज ने जोर देकर कहा कि सभी के लिए न्याय और बराबरी का व्यवहार, जिसमें कश्मीर के शरणार्थी भी शामिल हैं, सच्ची शांति के लिए बेहद जरूरी है।
मीरवाइज ने दोनों ओर से जान गंवाने पर गहरा दुख भी जाहिर किया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ के लोग एक साझा इतिहास और गरिमापूर्ण जीवन की उम्मीदें रखते हैं।