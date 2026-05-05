नाबालिग रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी गर्भपात की अनुमति

अधिकार पीड़िता और उसके माता-पिता ने बच्चे का अधिकार त्यागा हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले बताया कि पीड़ित मां और उसके माता-पिता ने बच्चे पर अपने अधिकार त्याग दिए हैं। अब केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से बच्चे को गोद लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने नवजात शिशु पर अपने अधिकार छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद प्रशासन ने औपचारिक रूप से उनके लिखित बयान को स्वीकार किया है।

मामला क्या है मामला? नाबालिग लड़की और एक अन्य नाबालिग के बीच संबंध बने थे, जिसके बाद बच्ची को गर्भ ठहर गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बलात्कार माना। नाबालिग लड़की की मां ने महीने के गर्भ को समाप्त करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जहां याचिका खारिज होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भावस्था की वैधानिक सीमा पार कर जाने के बावजूद अप्रैल में गर्भपात की अनुमति दी थी।

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