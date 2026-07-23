राजा रघुवंशी की हत्यारोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, 3 हफ्ते में आत्मसमर्पण करना होगा

कोर्ट ने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी। सूचना न देने और उसके तहत पर्याप्त कारण बताने में अंतर है। गिरफ्तारी अमान्य हो सकती है, लेकिन नुकसान को देखना होगा।"

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद, आरोपी को पहले 3 बार जमानत देने से इनकार किया जा चुका है और वे आदेश अंतिम हो चुके हैं।

कोर्ट ने जमानत से कार्यवाही में बाधा की आशंका जताई।