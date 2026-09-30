मेरठ में सौरभ की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार

मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड: पति की हत्यारोपी मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार

लेखन गजेंद्र 07:27 pm Sep 30, 202607:27 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति सौरभ की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी ठहराया गया है। जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने लगभग 13 महीने तक चले मुकदमे और 126 सुनवाईयों के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने 22 से अधिक गवाहों से पूछताछ की थी और अपने मामले के समर्थन में फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।