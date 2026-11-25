शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी पर विदेश मंत्रालय बोला- किसी नागरिक की वतन आपसी अलग मामला

लेखन गजेंद्र 08:10 pm Nov 25, 202608:10 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 16 दिसंबर को ढाका वापसी कर रही हैं, जिसको लेकर बांग्ला भाषी मुस्लिम राष्ट्र में तनाव बढ़ गया है। यह वापसी तब हो रही है, जब बांग्लादेश की नवनिर्वाचित तारिक रहमान की सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण को कह रही है। बुधवार को मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यर्पण की मांग और किसी नागरिक का वैध दस्तावेजों के साथ अपने वतन लौटना दोनों अलग-अलग मामले हैं।