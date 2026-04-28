MCD की दिल्ली को साफ करने की योजना; आ रहीं 1,000 'स्मार्ट' मशीनें, करेंगी ये काम

MCD के 2 प्रोजेक्ट्स को मिले 1,487 करोड़ और 1,415 करोड़ रुपये

सरकार की एक योजना के जरिए इस प्रोजेक्ट के लिए 1,487 करोड़ रुपये मिले हैं। यह प्रोजेक्ट 8 साल तक चलेगा और इसमें MCD के सभी 12 जोन शामिल होंगे। इसे सही ढंग से चलाने के लिए निजी ठेकेदारों को भी जोड़ा जा रहा है। ये मशीनें खासतौर पर प्लास्टिक रैपर, बीड़ी-सिगरेट के टुकड़े जैसी छोटी चीजें उठाने के लिए डिजाइन की गई हैं। अच्छी बात ये है कि इनसे धूल भी बहुत कम उड़ती है। इसके साथ ही, जल्द ही 1,415 करोड़ रुपये का एक और प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसमें 70 इलेक्ट्रिक रोड स्वीपर शामिल किए जाएंगे। इनका मुख्य मकसद सड़कों से धूल को और भी कम करना है, जिससे दिल्ली सभी के लिए एक साफ-सुथरी और बेहतर जगह बन पाएगी।