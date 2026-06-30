मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से टकराई स्लीपर वोल्वो बस, 4 यात्रियों की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी स्लीपर वोल्वो बस एक ट्रेलर से टकरा गई। हादसा राया थाना क्षेत्र में तड़के साढ़े 3 बजे माइलस्टोन 111 के पास हुआ है। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सभी घायल अस्पताल में हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
लखनऊ से दिल्ली जा रही गोला सर्विस की वॉल्वो बस (BR 28P 4723) में करीब 65 यात्री सवार थे। तड़के गिट्टी से लदा ट्रेलर अपनी लेन में जा रहा था। तभी पीछे से आ रही बस उसमें घुस गई। रफ्तार तेज होने से बस का अगला 8 फीट हिस्सा ट्रेलर में घुस गया। कई यात्री बस में फंस गए, जबकि एक युवक का शव खिड़की से लटक गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी।
जांच
बस चालक को झपकी आने से हादसा
पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह बस चालक की लापरवाही और ओवरस्पीड बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बस चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित हो गई थी और सामने जा रही ट्रेलर से भिड़ गई। पुलिस ने करीब 35 सुरक्षित यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
#WATCH मथुरा(उत्तर प्रदेश): यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना राया अंतर्गत माइलस्टोन संख्या 112 के पास बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए हैं। pic.twitter.com/0dypyQ3ACZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 30, 2026