मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से टकराई स्लीपर वोल्वो बस, 4 यात्रियों की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

लखनऊ से दिल्ली जा रही गोला सर्विस की वॉल्वो बस (BR 28P 4723) में करीब 65 यात्री सवार थे। तड़के गिट्टी से लदा ट्रेलर अपनी लेन में जा रहा था। तभी पीछे से आ रही बस उसमें घुस गई। रफ्तार तेज होने से बस का अगला 8 फीट हिस्सा ट्रेलर में घुस गया। कई यात्री बस में फंस गए, जबकि एक युवक का शव खिड़की से लटक गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी।