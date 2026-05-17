कोटा के पास राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच में आग लग गई

तिरुवनंतपुरम-दिल्ली एक्सप्रेस के AC कोच में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित

लेखन आबिद खान 09:06 am May 17, 202609:06 am

क्या है खबर?

तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस (12431) के AC कोच में आज सुबह करीब 5 बजे आग लग गई। हादसा कोटा मंडल के विक्रमगढ़ आलोट (मध्य प्रदेश) स्टेशन के पास हुआ। लोकोपायलट और गार्ड की सूझबूझ के चलते सभी यात्रियों को कोच से बाहर निकाल लिया गया और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग B-1 कोच से शुरू हुई थी और 2 और डिब्बों में फैल गई।