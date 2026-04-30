मणिपुर के विस्थापित शिविरों में गंदे शौचालय-साड़ी के पर्दे, बदतर हालात में रह रहे पीड़ित

मणिपुर में पिछले 3 साल से जातीय हिंसा जारी है, जिसके कारण 60,000 से अधिक लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। राज्य में प्रशासन की ओर से विस्थापित पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, ताकि पीड़ित परिवारों के साथ यहां रह सकें, लेकिन इन शिविरों की हालत सही नहीं है। कांग्रेस ने इन शिविरों का जायजा लेते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दिखाया गया कि लोग कितनी बुरी दशा में रह रहे हैं।

शिविर साड़ी के पर्दों से किया कमरों का बंटवारा राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों के लिए जो शौचालय बनाए गए हैं, वह वीडियो में काफी गंदे दिख रहे हैं। उनको टीन की चादर से बनाया गया है। अंदर कमरों का बंटवारा लोगों ने खुद से साड़ी के पर्दों से कर रखा है, जिससे महिलाएं कपड़े बदल सकें। यह अस्त-व्यस्त दिख रहे हैं। शिविर में रह रही एक महिला ने बताया कि हर महीने 2,300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मदद मिलती है, जिससे जरूरी चीजें खरीदती हैं।

ट्विटर पोस्ट कांग्रेस ने साझा किया वीडियो मणिपुर हिंसा ने लोगों को बेघर कर दिया है। अब करीब 60 हजार लोग बीते 3 साल से राहत शिविरों में रह रहे हैं।



लेकिन इन शिविरों में 👇



• दीवारों के नाम पर साड़ी के पर्दे हैं

• सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं

• टॉयलेट के नाम पर चारों तरफ से लगी टीन



एक तरफ- मणिपुर में लोग नरक जैसे… pic.twitter.com/JONbyqATka — Congress (@INCIndia) April 30, 2026

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सवाल कांग्रेस ने उठाया सवाल- क्या प्रधानमंत्री यहां रह सकेंगे? कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'मणिपुर हिंसा ने लोगों को बेघर कर दिया है। अब करीब 60 हजार लोग बीते 3 साल से राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर में लोग नरक जैसे हालात में जी रहे हैं और मोदी को मौज-मस्ती से फुर्सत नहीं मिल रही। क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा का कोई नेता ऐसे हालात में एक दिन यहां रह पाएगा? अगर नहीं तो मणिपुर और वहां के लोग ये क्यों झेल रहे हैं?'

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