मणिपुर: 2 साल पहले अपहरण और गैंगरेप का शिकार हुई कुकी महिला की मौत

लेखन भारत शर्मा 02:01 pm Jan 18, 202602:01 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में करीब ढाई साल पहले अपहरण और गैंगरेप का शिकार हुई एक 20 वर्षीय कुकी महिला की सदमे के कारण आई बीमारी के चलते मौत हो गई। मृतका परिवार इस बात से दुखी है कि उनकी बच्ची को अपने जीवनकाल में घटी इस जघन्य घटना के लिए कभी न्याय नहीं मिला। यह घटना मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष भड़कने के तुरंत बाद हुई थी। इस घटना को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था।