मणिपुर: 2 साल पहले अपहरण और गैंगरेप का शिकार हुई कुकी महिला की मौत
क्या है खबर?
मणिपुर में करीब ढाई साल पहले अपहरण और गैंगरेप का शिकार हुई एक 20 वर्षीय कुकी महिला की सदमे के कारण आई बीमारी के चलते मौत हो गई। मृतका परिवार इस बात से दुखी है कि उनकी बच्ची को अपने जीवनकाल में घटी इस जघन्य घटना के लिए कभी न्याय नहीं मिला। यह घटना मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष भड़कने के तुरंत बाद हुई थी। इस घटना को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था।
बीमारी
दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता को बीमारी ने जकड़ा
महिला के परिवार ने कहा कि वह घटना के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात से पूरी तरह उबर नहीं पाई, जिसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। आरोप है कि 4 हथियारबंद लोगों ने उसका अपहरण कर पहाड़ी इलाके में गैंगरेप किया और वहीं छोड़ दिया। NDTV के अनुसार, स्वदेशी जनजातीय नेता मंच (ITLF) ने कहा, "वह चमत्कारिक रूप से बच गई थी, लेकिन उसे गंभीर शारीरिक चोटें, गहरा मनोवैज्ञानिक आघात और गर्भाशय संबंधी गंभीर समस्याएं हुई थी।"
बयान
महिला की मां ने दिया अहम बयान
महिला की मां ने बताया कि घटना से पहले उनकी बेटी हंसमुख और मिलनसार थी। वह इम्फाल में रिश्तेदार के साथ ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और उसके कई दोस्त थे, लेकिन घटना के बाद उनकी बेटी की मुस्कान गायब हो गई। घटना के बाद महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में भागने में कामयाब रही और उसे नागालैंड के कोहिमा स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया। 10 जनवरी, 2026 को चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।