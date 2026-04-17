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मणिपुर: इंफाल में महिलाओं के मशाल जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, आंसू गैस के गोले दागे 
मणिपुर के इंफाल में मशाल जुलूस के दौरान भड़की हिंसा

मणिपुर: इंफाल में महिलाओं के मशाल जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, आंसू गैस के गोले दागे 

लेखन गजेंद्र
Apr 17, 2026
09:49 am
क्या है खबर?

मणिपुर के बिष्णुपुर में एक घर पर रॉकेट हमला करने के बाद हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार रात को राजधानी इंफाल के सिंगजामेई इलाके में महिलाओं द्वारा निकाले जा रहे मशाल जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव होने लगे। महिलाओं ने बिष्णुपुर घटना में न्याय की मांग के लिए जुलूस निकाला था। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया।

हिंसा

मणिपुर में फिर हालात खराब

बिष्णुपुर घटना के बाद सबसे पहले उसी जिले थिंगुंगेई और पास के निंगथौखोंग क्षेत्रों में हिंसा शुरू हुई, जो अब राजधानी इंफाल तक पहुंच गई है। इंफाल के वंगखेई और उखरुल जिले से हिंसा की खबरें आई हैं। यहां कम से कम 10 लोगों को चोट आई है और पुलिस के 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अभी भी निलंबित है।

घटना

बिष्णुपुर में क्या हुआ था?

बिष्णुपुर के मोइरांग के ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई गांव में 6 अप्रैल को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने एक घर पर रॉकेट दागा, जिसमें 5 वर्षीय लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद 7 अप्रैल को हिंसा शुरू हो गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने एक पेट्रोल पंप के पास 2 तेल टैंकरों और एक ट्रक में आग लगा दी और अस्थायी पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचाया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।

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मणिपुर के इंफाल में हालात तनावपूर्ण

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प्रदर्शनकारियों को संभालती पुलिस

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