मणिपुर के इंफाल में मशाल जुलूस के दौरान भड़की हिंसा

मणिपुर: इंफाल में महिलाओं के मशाल जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, आंसू गैस के गोले दागे

लेखन गजेंद्र 09:49 am Apr 17, 202609:49 am

क्या है खबर?

मणिपुर के बिष्णुपुर में एक घर पर रॉकेट हमला करने के बाद हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार रात को राजधानी इंफाल के सिंगजामेई इलाके में महिलाओं द्वारा निकाले जा रहे मशाल जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव होने लगे। महिलाओं ने बिष्णुपुर घटना में न्याय की मांग के लिए जुलूस निकाला था। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया।