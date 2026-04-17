मणिपुर: इंफाल में महिलाओं के मशाल जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, आंसू गैस के गोले दागे
क्या है खबर?
मणिपुर के बिष्णुपुर में एक घर पर रॉकेट हमला करने के बाद हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार रात को राजधानी इंफाल के सिंगजामेई इलाके में महिलाओं द्वारा निकाले जा रहे मशाल जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव होने लगे। महिलाओं ने बिष्णुपुर घटना में न्याय की मांग के लिए जुलूस निकाला था। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया।
हिंसा
मणिपुर में फिर हालात खराब
बिष्णुपुर घटना के बाद सबसे पहले उसी जिले थिंगुंगेई और पास के निंगथौखोंग क्षेत्रों में हिंसा शुरू हुई, जो अब राजधानी इंफाल तक पहुंच गई है। इंफाल के वंगखेई और उखरुल जिले से हिंसा की खबरें आई हैं। यहां कम से कम 10 लोगों को चोट आई है और पुलिस के 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अभी भी निलंबित है।
घटना
बिष्णुपुर में क्या हुआ था?
बिष्णुपुर के मोइरांग के ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई गांव में 6 अप्रैल को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने एक घर पर रॉकेट दागा, जिसमें 5 वर्षीय लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद 7 अप्रैल को हिंसा शुरू हो गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने एक पेट्रोल पंप के पास 2 तेल टैंकरों और एक ट्रक में आग लगा दी और अस्थायी पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचाया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
मणिपुर के इंफाल में हालात तनावपूर्ण
Dear World,— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) April 16, 2026
This is Manipur Now at 11 pm IST. No Justice, No Rest. 😢🙏#HappeningNow pic.twitter.com/nijbLYmOCY
ट्विटर पोस्ट
प्रदर्शनकारियों को संभालती पुलिस
#WATCH | Imphal West district, Manipur | Security personnel used tear gas to disperse the protestors seeking justice for the Tronglaobi incident after the situation turned tense in the Singjamei region.— ANI (@ANI) April 16, 2026
Two children were killed and their mother was injured when a bomb was… pic.twitter.com/l9dJUWhDgK