मणिपुर के कांगपोकपी में सशस्त्र समूहों की गोलीबारी में मां-बेटी घायल, 3 घरों में आग लगाई

हिंसा

3 घरों को आग के हवाले किया

थिंगखोंगजांग गांव में हुई गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इसी बीच, पास के सेत्जांग गांव में कम से कम 3 घरों में आग लगा दी गई। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना को लेकर कुकी समुदाय का नेतृत्व करने वाली संस्था कुकी इनपी मणिपुर (KIM) ने निंदा की है और इसके लिए NSCN-मुइवा और उसके कथित प्रॉक्सी गुट, जुफ-कामसन के सशस्त्र कैडरों को जिम्मेदार बताया है।